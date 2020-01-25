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3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle yeniden hayata döndürdü.

3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

Bilim insanları, mumyalanmış Mısırlı bir rahibin sesini yapay ses telleriyle yeniden hayata döndürdü.

25 Ocak 2020 Cumartesi 08:13
3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü

Antik Mısır'ın Waset şehrinde rahiplik yapan Nesyamun, şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese ihtiyaç duyuyordu. Nesyamun öldüğünde sesi de susmuş oldu, ancak ölümünden 3 bin yıl sonra bilim insanlarından oluşan bir ekip, sesini hayata döndürdü.

Bilim insanları, Nesyamun'un ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak günümüze taşıdılar. Araştırmacılar çalışmaları neticesinde 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etti.

Ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğü düşünülüyor. Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla, Nesyamun'un sesinden tüm cümleler elde etmeyi umuyor.

Londra Üniversitesi, York Üniversitesi ve Leeds Şehir Müzesi tarafından yürütülen araştırmacılardan York Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Joann Fletcher, "Sesi yeniden yaratma tekniği bize uzun zamandır ölü olan bir kişinin sesini yeniden duyma imkanı verdi" diyor.

NESYAMUN KİMDİR?

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Nesyamun, Nil Nehri kıyısındaki günümüzün El Uksur şehrinde bulunan Karnak kasabasındaki Amun Tapınağı'nın üst düzey bir rahibiydi.

Araştırmalar, Nesyamun'un diş eti hastalığından ve diş çürümesinden muzdarip olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları muhtemelen alerjik bir reaksiyondan ötürü 50'lerinde öldüğünü tahmin ediyorlar.

XI Ramses döneminden kalan tek mumya olması nedeniyle Nesyamun, antik Mısır'ın daha iyi anlaşılması için önemli bir bilimsel kanıt niteliği taşıyor.

Nesyamun'un mumyalanmış kalıntıları İngiltere'deki Leeds Şehir Müzesi'nde sergileniyor.

https://www.ntv.com.tr/sanat/3-bin-yillik-mumyanin-sesi-yeniden-hayata-donduruldu,5GxG-jaqpEGcogbkpwtI2w?t=20

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