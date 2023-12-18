Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Çocuk Fitness Milli Takım Sporcuları, “Uluslararası Kış Fitness Şampiyonası”ndan 4 şampiyonlukla dönüyor.
14-17 Aralık tarihleri arasında Zagrep’te düzenlenen şampiyonaya 26 ülkeden 920 yarışmacı katıldı.
KKTC Milli sporcularının elde ettikleri dereceler şöyle:
“Su Öz/14 yaş Miss Fitness Solo-Şampiyon, Hazal Akçabey/12 yaş Fitness-dans Solo-Şampiyon, Şengül Karataç/13 yaş Fit-kids Solo-Şampiyon, Arif Tuğcan Kondoz-Paula Kopiic Fit-kids Duo Senior Şampiyon, Dide Durmazer/14 yaş Hip-hop Solo İkincilik, Elvin Çavuşoğlu/12 yaş Bellydance Solo İkincilik, Nazemin Dayı/13 yaş Contemporary Solo Yedincilik, KKTC Nev Fitness Jazz Fitness Grup Üçüncülük. KKTC Nev Fitness Hip-hop Grup İkincilik.”
Şampiyonada KKTC’den uluslararası hakemi Neval Çelebioğlu Akgürgen de görev aldı.