Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yeniden mahkemeye çıkarılan S.M. hakkında karar 15.45’te açıklanacak
Türkiye’de dün gerçekleştirilen yerel seçimlere ilişkin sonuçlar ve haberler Rum basınında gerek manşetlerde gerekse iç sayfalarda geniş yer aldı.
Alithia gazetesi, Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin sonuçları “Erdoğan Rakip Kazandı-Muhalefet İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kazandı” başlıklarını kullanırken Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’a İstanbul, Ankara ve İzmir’de Üçlü Yenilgi-Erdoğan İçin Zor Seçim Gecesi”; Haravgi gazetesi “Dikkatler İstanbul’a Çevrildi”; Politis gazetesi ise “Sandık, Erdoğan’ın Yenilgisini Gösteriyor-Sandıkta Erdoğan’ı Onaylamama” şeklindeki başlıkları kullandı.