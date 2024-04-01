Türkiye’de dün gerçekleştirilen yerel seçimlere ilişkin sonuçlar ve haberler Rum basınında gerek manşetlerde gerekse iç sayfalarda geniş yer aldı.

Alithia gazetesi, Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin sonuçları “Erdoğan Rakip Kazandı-Muhalefet İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kazandı” başlıklarını kullanırken Fileleftheros gazetesi “Erdoğan’a İstanbul, Ankara ve İzmir’de Üçlü Yenilgi-Erdoğan İçin Zor Seçim Gecesi”; Haravgi gazetesi “Dikkatler İstanbul’a Çevrildi”; Politis gazetesi ise “Sandık, Erdoğan’ın Yenilgisini Gösteriyor-Sandıkta Erdoğan’ı Onaylamama” şeklindeki başlıkları kullandı.