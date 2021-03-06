Yasadışı bahis operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlediği operasyon kapsamında 9 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlediği operasyon kapsamında 9 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.