banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376

Yasadışı bahis operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 62 kişi 22'si tutuklandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 09:30
Yasadışı bahis operasyonu: 22 kişi tutuklandı
banner337
banner351

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlediği operasyon kapsamında 9 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı. 

banner341
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Mart'ta kimliklerini ve adreslerini belirlediği 72 şüpheliyi yakalamak için Adana'nın yanı sıra İzmir ve Osmaniye'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 53 kişi yakalanmıştı.

 

banner360
Son Güncelleme: 06.03.2021 13:01
Anahtar Kelimeler:
Yasadışı Bahis Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 5 Mart koronavirüs tablosu
Türkiye'de 5 Mart koronavirüs tablosu
Kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
Kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama: Patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
Bitlis'teki helikopter kazasında 11 askerin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu
Bitlis'teki helikopter kazasında 11 askerin şehit düşmesi Türkiye'yi yasa boğdu
Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları Londra'da tartışıldı
Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları Londra'da tartışıldı
Türkiye’deki helikopter kazasında şehit sayısı 11’e yükseldi
Türkiye’deki helikopter kazasında şehit sayısı 11’e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’deki askeri helikopter kazasında şehit düşenlerin sayısı 10’a yükseldi
Türkiye’deki askeri helikopter kazasında şehit düşenlerin sayısı 10’a yükseldi
Türkiye’de Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 9 personel şehit oldu
Türkiye’de Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 9 personel şehit oldu
Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan yarın KKTC’de temaslarda bulunacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “KKTC ile ilişkilerinizi geliştirin” çağrısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “KKTC ile ilişkilerinizi geliştirin” çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim