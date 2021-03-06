Yasadışı bahis operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlediği operasyon kapsamında 9 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.





