banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!
İşte seçim tarihi!
Sağlık Bakanlığı'nda görev devir teslimi yapıldı
Pilli yeniden Bakan koltuğunda
Hükümet programı okundu
Hükümet programı okundu
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
Sucuoğlu nerede hata yaptı?
banner376
Flaş Haber
Seçim 23 Ocak'ta yapılacak!
Kapat

Yanlışlığın da böylesi!

Kırıkkale'de bir kişinin banka hesabına yanlışlıkla 600 bin lira yatırıldı. Hesabındaki parayı gören Emre Akçeşme, banka ile iletişime geçerek parayı sahibine iade etti.

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:39
Yanlışlığın da böylesi!

Kırıkkale'de yaşayan Emre Akçeşme, parasını çekmek için ATM'ye gitti. Hesabına yatırılan 600 bin lirayı görünce şaşırdı. Tanımadığı bir kişi tarafından hesabına yatırılan yüklü miktardaki parayı gerçek sahibine iade etmek için banka ile iletişime geçti.

Bankada işlemlerin ardından hata düzeltildi ve Emre Akçeşme'nin hesabındaki para sahibine iade edildi.

Başından geçen ilginç olayı anlatan Emre Akçeşme, borçlarının olmasına rağmen hesabına yatan 600 bin lirayı sahibine iade ettiğini söyledi.

banner341

Banka hesabına yanlışlıkla 600 bin lira gönderildi

"Hesaba baktım para 600 bin lira"

Borcundan dolayı aracını sattığını ve bir miktar para çekmek için bankamatiğe gittiğini ifade eden Akçeşme, "Biz her gün işe giderken ailemizle helalleşip gittiğimiz için bize sorun olmadı bu olay. Borcum vardı aracımı sattım. Parayı bankaya yatırdım. Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar. Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira. Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. Bize büyüklerimiz yalanı, dolanı, haramı öğretmediği için biz nefsimize yenik düşmedik. Çok şükür bize ait olmayan parayı bankayı arayıp, geri teslim ettik. Yaptığımız işten gururluyuz. Herkesin yapması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar, Sancak Tevdi Töreni'nde konuştu
Akar, Sancak Tevdi Töreni'nde konuştu
Erdoğan: "Türkiye dosta güven düşmana korku vermeyi sürdürecek"
Erdoğan: "Türkiye dosta güven düşmana korku vermeyi sürdürecek"
İstanbul Maratonu bugün koşulacak
İstanbul Maratonu bugün koşulacak
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye’de geliştirilen uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi
Türkiye’de geliştirilen uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi
Annesine böbreğini vermek için 35 kilo verdi
Annesine böbreğini vermek için 35 kilo verdi
PKK'da büyük panik: Ayrılmak isteyenleri intihara yönlendiriyorlar
PKK'da büyük panik: Ayrılmak isteyenleri intihara yönlendiriyorlar
Kahramanmaraş'ın milli içeceği "kelle paça" tescillendi
Kahramanmaraş'ın milli içeceği "kelle paça" tescillendi
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da “Kıbrıs’ta Tarih Eğitimi Çalıştayı” yapıldı
Şanlıurfa’da “Kıbrıs’ta Tarih Eğitimi Çalıştayı” yapıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim