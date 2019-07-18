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Van’daki ölü sayısı 16’ya yükseldi

Van’daki ölü sayısı 16’ya yükseldi

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:47
Van’daki ölü sayısı 16’ya yükseldi

VAN VALİSİ MEHMET EMİN BİLMEZ:  "ELİM KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 16, YARALI SAYISI DA 51. DURUMU AĞIR OLANLAR DA VAR" 

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.
Van-Özalp kara yolunda, İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, Gökhan Sırma yönetimindeki 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret etti. 

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İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'ndan yaralıların durumu hakkında ilgili bilgi alan Bilmez, yaralıların tamamının hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.
Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:
"Maalesef elim kazada an itibariyle ölen kişi sayısı 16, yaralı sayısı da 51. Durumu ağır olanlar da var. Ölüler arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor. Umarım yaralılardan başka ölen olmaz. Aracın sürücüsü de olay yerinde öldü. Sürücünün daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında adli işlem yapılmış. Normal şartlarda 17-18 kişilik bu minibüse 67 kişi sığdırılmış."
Bilmez, kazada hayatını kaybeden sürücünün daha çok yolcu almak için aracın koltuklarını söktüğünü vurguladı.
 

Son Güncelleme: 18.07.2019 17:41
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