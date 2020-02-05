Van'daki çığ felaketinde bilanço ağırlaştı, 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Bahçesaray ilçesindeki ikinci çığ felaketinde aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri arasında ikinci kez düşen çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerin de bulduğu 33 kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürünün hastanede tedavi gördüğü bilgisi verilen açıklamada, "Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonunun kurulduğu ve 3 mobil baz istasyonun bölgeye doğru yola çıkarıldığı belirtilen açıklamada, bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nin de Elazığ'dan bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılayı, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD İl Müdürü'nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van'a ulaştırıldı."