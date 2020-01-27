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Vagonlar depremzedelerin kullanımına sunuldu

Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler, geçici olarak Elazığ Tren Garı'nda bulunan trene yerleştirildi.

Vagonlar depremzedelerin kullanımına sunuldu

Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler, geçici olarak Elazığ Tren Garı'nda bulunan trene yerleştirildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:06
Vagonlar depremzedelerin kullanımına sunuldu

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, Elazığ Tren Garı'nda treni depremzedelerin kullanımına açtı.

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Vagonlara yerleşen aileler, depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Konaklama trenine, depremde evleri zarar gören aileler yerleştirilecek. İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği ve bir evi andıran vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

Son Güncelleme: 27.01.2020 18:27
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Tren Garı Vagonlar
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