banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç ettik
Öztürkler: 400'e yakın kişiyi ihraç...
Başbakan Üstel yeni ekonomik paketi açıkladı!
Başbakan Üstel yeni ekonomik paketi...
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek elektrik borcu olanları uyardı
Kıb-Tek uyardı
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
banner404

Usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

30 Haziran 2022 Perşembe 16:45
Usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı.

Teşvikiye Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına usta sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Kerem Alışık, Arkın'ın çok büyük bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Nefesimizi tutar gibi tutuyoruz kendimizi. Hakikaten filmimiz koptu diyeyim. Sokaklarda adını koşturduğumuz çocukluğumuz koptu. İçimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı kalbimizde, gitti. Bütün Yeşilçam arkadaşlarının yanına gitti. Milletçe başımız sağ olsun. Mekânı cennet olsun." dedi.

AA muhabirine konuşan oyuncu Aydan Şener, her cenazede üzüntüsünün daha da arttığını belirterek, "Hepsi birer birer gidiyor. Çok üzgünüz. Özel bir sanatçıydı. Gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörlerden biriydi. Son dönem biraz sağlık sorunları yaşıyordu. Hatta Fatma Girik'e 'Ben de geleceğim.' demişti. Sanki içine doğmuş gibi. Canım benim. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

banner341
Sanatçının, "Kara Murat Devler Savaşıyor" filminde prenses rolünü oynayan Süheyla Artun ise o filmin çekimlerinde bir ay birlikte vakit geçirdiklerini belirtti.

Artun, Arkın'ın çok sempatik, alçak gönüllü ve dünya çapında bir insan olduğunun altını çizerek, "Bir daha gelmez onun gibi birisi. Yeri doldurulmaz bir insan. Yeşilçam babasını kaybetti." diye konuştu.

Sanatçının eşi Betül Cüreklibatır ile çocuklarının taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta oyuncular Ediz Hun, Serdar Gökhan ve Nuri Alço ile kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2022 16:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, bir hastada “maymun çiçeği“ tespit edildiğini bildirdi
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, bir hastada “maymun çiçeği“ tespit edildiğini bildirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden İle Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden İle Görüştü
“Egzama, besin alerjisi ile bağlantılı olabilir“ tespiti
“Egzama, besin alerjisi ile bağlantılı olabilir“ tespiti
Dolar/TL 16,71 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,71 seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 109,07 dolar
Marmaris'te Yanan Ormanlık Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Marmaris'te Yanan Ormanlık Alanda Soğutma Çalışmaları Sürüyor
Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oktay, Öztürkler’i kabul etti
Oktay, Öztürkler’i kabul etti
Bozuk yoldaki çukurlara protesto için fidan diktiler
Bozuk yoldaki çukurlara protesto için fidan diktiler
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde meclis'imizin takdirine sunuyoruz“
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde meclis'imizin takdirine sunuyoruz“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim