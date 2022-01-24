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Uğur Mumcu anılacak

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29. yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anılacak.

24 Ocak 2022 Pazartesi 11:45
Uğur Mumcu anılacak

Ankara'da 24 Ocak 1993'te, evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından bir dizi anma etkinliği planlandı.

ADD ve Yenimahalle Belediyesinin etkinliği kapsamında Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı'na yürüyüş düzenlendi. Buradaki Uğur Mumcu Anıtı'na çelenk bırakıldı.

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EVİNİN ÖNÜNDEKİ HAZIRLIKLAR

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ile Çankaya Belediyesinin etkinliği öncesinde ise Mumcu'nun adının verildiği sokak, araç trafiğine kapatıldı. Çankaya Belediyesi Mumcu'nun evinin yakınına, etkinliğine katılacaklar için ücretsiz çay ve çorba ikramının yapılacağı stant kurdu.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evin önündeki Faili Meçhuller Anıtı ile Mumcu'nun hayatını kaybettiği yere karanfiller bırakmaya başladı.

Anma etkinlikleri kapsamında müzik grubu REDD bir konser verecek.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 12:15
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