Türkiye’de son 24 saatte 15 can kaybı, 1183 vaka

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1185 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 226 bin 155 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, vaka sayısı 243 bin 180, vefat sayısı 5 bin 873 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."