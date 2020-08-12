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Türkiye’de son 24 saatte 15 can kaybı, 1183 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:49
Türkiye’de son 24 saatte 15 can kaybı, 1183 vaka
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1185 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 226 bin 155 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, vaka sayısı 243 bin 180, vefat sayısı 5 bin 873 olarak kayıtlara geçti.

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Ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 günde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa."

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Son Güncelleme: 12.08.2020 09:39
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Koronavirüs
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