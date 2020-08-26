banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
456.686
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7180
EURO
8.7197
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Pandemi özel hastanelere yaradı
Pandemi özel hastanelere yaradı
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Başbakanın 50 kritik günü
Başbakanın 50 kritik günü
banner355

Türkiye’de günlük yeni vaka sayısı 1500’ü geçti

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 03:15
Türkiye’de günlük yeni vaka sayısı 1500’ü geçti
banner337
banner351

Türkiye Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 887 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, vaka sayısı 261 bin 194, vefat sayısı 6 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"BUGÜN 6,5 MİLYON TEST SAYISINI GEÇTİK"

banner341
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

ALİ BABACAN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Twitter hesabından açıklama yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Ali Babacan, ''Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah'' ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 26.08.2020 07:43
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de yeni koronavirüs önlemleri
Türkiye’de yeni koronavirüs önlemleri
Türkiye’de futbol müsabakalarına Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci alınacak
Türkiye’de futbol müsabakalarına Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci alınacak
İstanbul, 2020 Formula 1 takvimine girdi
İstanbul, 2020 Formula 1 takvimine girdi
Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor
Türkiye'de Kovid-19 aktif vaka ve ağır hasta sayısı artıyor
TC Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı
TC Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı
Türkiye enerjide ezberleri bozdu
Türkiye enerjide ezberleri bozdu
Akar: "Mavi vatanımızda hem KKTC'nin hem de ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız”
Akar: "Mavi vatanımızda hem KKTC'nin hem de ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız”
Giresun'daki selde 6 kişi hayatını kaybetti
Giresun'daki selde 6 kişi hayatını kaybetti
Oruç Reis için yeni Navtex
Oruç Reis için yeni Navtex
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane tahliye edildi
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane tahliye edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim