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Türkiye’de bugün 44 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

31 Ağustos 2020 Pazartesi 19:24
Türkiye’de bugün 44 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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1587 KİŞİYE KOVİD-19 TANISI KONULDU
Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.
Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu.

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EN YÜKSEK TEST SAYISI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde” ifadelerini kullandı. 
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 19:55
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