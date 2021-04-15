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Türkiye’de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti

15 Nisan 2021 Perşembe 20:55
Türkiye’de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de günlük can kaybı 60 bini aştı, can kaybı 300’e yaklaştı.  Türkiye’de son 24 saatte 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi. 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 845 oldu.

Son 24 saatte 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, vefat sayısı 35 bin 31, ağır hasta sayısı 3 bin 80 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 15.04.2021 22:01
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