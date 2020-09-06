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Türkiye’de 53 Yeni Can Kaybı, 1578 Yeni Vaka

 Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu.

06 Eylül 2020 Pazar 22:48
Türkiye’de 53 Yeni Can Kaybı, 1578 Yeni Vaka
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Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı 6 bin 673 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı.

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Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 28, ağır hasta sayısı 1102, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." değerlendirmesinde bulundu.

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Son Güncelleme: 06.09.2020 23:05
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Türkiye
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