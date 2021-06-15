Türkiye’de 35 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE’DE DÜN BİR GÜNDE 750 BİN KİŞİYE AŞI YAPILDI”

BBC’nin haberine göre, Türkiye'de Pfizer/BioNTech aşılarının teslimatıyla birlikte aşılama programı hız kazandı. Dün bir günde 750 bin kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirtildi.

Türkiye ilk etapta yaş gruplarına göre başladığı aşılama kampanyasında daha sonra öncelikli olarak tanımladığı meslek gruplarını da dahil etti.

Son olarak, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandığını duyurdu. Yaş grubu olarak ise sıra 40 yaş üstündekilerde.

SPUTNİK V AŞILARININ BU HAFTA İÇERİSİNDE PROGRAMA DAHİL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran itibarıyla toplam yapılan doz sayısı 35 milyonu aştı. 21 milyon kişiye ilk dozu aşı yapılırken, bunların yaklaşık 14 milyonu ikinci doz aşısını da oldu.

Türkiye'de Çin üretimi Sinovac aşısıyla başlayan aşılama kampanyası BioNTech/Pfizer aşısıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde programa dahil edilmesi beklenen Rus üretimi Sputnik V aşılarının ilk teslimatı yapıldı. Sputnik V aşısının ne zaman programa dahil edileceği henüz bilinmiyor ancak bunun kısa bir süre içerisinde olması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye aşı programına hız kazandırmak için aile hekimlerinde de BioNTech aşılarının yapılması uygulaması başlatmıştı.