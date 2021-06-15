banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Fırat Ataser, ‘parti kuralım’ deyince…
Fırat Ataser, ‘parti kuralım’ deyince…
Yeter artık
Yeter artık
Sınırda neden bu dört bayrak var?
Sınırda neden bu dört bayrak...
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
Acı patlıcanı kırağı çalmaz
banner376

Türkiye’de 35 milyon doz aşı yapıldı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşının 35 milyon doza ulaştığını bildirdi.

15 Haziran 2021 Salı 13:30
Türkiye’de 35 milyon doz aşı yapıldı
banner337

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı" ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE’DE DÜN BİR GÜNDE 750 BİN KİŞİYE AŞI YAPILDI”

BBC’nin haberine göre, Türkiye'de Pfizer/BioNTech aşılarının teslimatıyla birlikte aşılama programı hız kazandı. Dün bir günde 750 bin kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirtildi.

Türkiye ilk etapta yaş gruplarına göre başladığı aşılama kampanyasında daha sonra öncelikli olarak tanımladığı meslek gruplarını da dahil etti.

banner341
Son olarak, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandığını duyurdu. Yaş grubu olarak ise sıra 40 yaş üstündekilerde.

SPUTNİK V AŞILARININ BU HAFTA İÇERİSİNDE PROGRAMA DAHİL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran itibarıyla toplam yapılan doz sayısı 35 milyonu aştı. 21 milyon kişiye ilk dozu aşı yapılırken, bunların yaklaşık 14 milyonu ikinci doz aşısını da oldu.

Türkiye'de Çin üretimi Sinovac aşısıyla başlayan aşılama kampanyası BioNTech/Pfizer aşısıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde programa dahil edilmesi beklenen Rus üretimi Sputnik V aşılarının ilk teslimatı yapıldı. Sputnik V aşısının ne zaman programa dahil edileceği henüz bilinmiyor ancak bunun kısa bir süre içerisinde olması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye aşı programına hız kazandırmak için aile hekimlerinde de BioNTech aşılarının yapılması uygulaması başlatmıştı.

banner360
Son Güncelleme: 15.06.2021 14:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Temmenimiz tüm müttefiklerimizin Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir
Erdoğan: Temmenimiz tüm müttefiklerimizin Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan-Biden görüşmesi başladı
Erdoğan-Biden görüşmesi başladı
Erdoğan-Merkel görüşmesinde Kıbrıs sorunu da ele alındı
Erdoğan-Merkel görüşmesinde Kıbrıs sorunu da ele alındı
Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı
Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı
Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın
Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın
Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde
Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde
Marmara Denizi'nden 5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nden 5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi
En çok internet aboneliği şikayeti yapıldı
En çok internet aboneliği şikayeti yapıldı
Tramvayı durdurdu, raylardaki kaplumbağaya yardım etti
Tramvayı durdurdu, raylardaki kaplumbağaya yardım etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim