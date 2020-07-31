Türkiye’de 15 yeni can kaybı, 967 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 967 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 229 bin 891, can kaybı 5 bin 674 oldu.

Son 24 saatte, 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 213 bin 539 oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561'e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900'e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın." dedi.