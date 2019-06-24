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Türkiye ve KKTC, “İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü'ne Ek Protokol“e imza attı

Türkiye ve KKTC, “İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü'ne Ek Protokol“e imza attı

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
Türkiye ve KKTC, “İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü'ne Ek Protokol“e imza attı

TC DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI SEDAT ÖNAL: "KIBRIS TÜRKÜNÜN HAKLI DAVASININ VE MÜCADELESİNİN ULUSLARARASI TOPLUMA EN İYİ ŞEKİLDE ANLATILMASI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ EN TEMEL ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALMAKTADIR"

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Kıbrıs Türkünün haklı davasının ve mücadelesinin uluslararası topluma en iyi şekilde anlatılması, Dışişleri Bakanlığının en temel öncelikleri arasında yer almaktadır." dedi.

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, TC Dışişleri Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında "İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü'ne Ek Protokol", Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal ile KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar tarafından bugün Ankara'da imzalandı.

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Buna göre, Türkiye ile KKTC Dışişleri Bakanlıkları arasındaki yakın işbirliğini düzenleyen ve imzalandığı tarihten bu yana başarıyla uygulanan 1998 tarihli protokol, KKTC'nin yurt dışındaki temsilciliklerine verilen somut desteğin unsurlarını düzenlemek amacıyla ek bir protokolle geliştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ek protokol hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkünün haklı davasının ve mücadelesinin uluslararası topluma en iyi şekilde anlatılmasının, Dışişleri Bakanlığının en temel öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Önal, KKTC'nin üçüncü ülkelerdeki temsilinin kuvvetlendirilmesi için bugüne kadar verilen her türlü desteğin bundan sonra daha da arttırılarak devam edileceğinin altını çizdi.

Son Güncelleme: 24.06.2019 23:10
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