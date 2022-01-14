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Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı bildirildi.

14 Ocak 2022 Cuma 09:45
Türkiye'nin ilk cep uydusundan başarıyla sinyal alındı

Grizu-263A, Türkiye saatiyle dün 18.25'te Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti.
Grizu-263 Uzay Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Uydumuz 'Grizu-263A'dan ilk sinyaller başarıyla alındı, uydumuz hayatta. Sinyallerimizin alınmasını sağlayan Mehmet Fatih Engin, Tahsin Çağrı Şişman, İbrahim Arda, Yılmaz Barış Erkan ve Bilge Demirköz hocamıza çok teşekkür ederiz."

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Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da sosyal medya hesabından, "Gurur. Tasarladık, ürettik, test ettik ve uzaya gönderdik. Şimdi sapasağlam görevinin başında uydumuz Grizu-263A." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıkan uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 10:35
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