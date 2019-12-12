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Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi

Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi

12 Aralık 2019 Perşembe 13:04
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'ye indirdi

PARA POLİTİKASI KURULU: "KURUL, POLİTİKA FAİZİ OLAN BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANININ YÜZDE 14'TEN YÜZDE 12'YE İNDİRİLMESİNE KARAR VERMİŞTİR" 

"ENFLASYON BAŞTA OLMAK ÜZERE MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ İYİLEŞME ÜLKE RİSK PRİMİNDEKİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLEMEKTE VE MALİYET UNSURLARININ ILIMLI SEYRETMESİNE KATKIDA BULUNMAKTADIR" 

"GÜNCEL TAHMİNLER 2020 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DEZENFLASYON PATİKASINA DAİR RİSKLERİN DENGELİ OLDUĞUNA İŞARET ETMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, son döneme ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam etmekle birlikte yatırımların zayıf seyrini sürdürdüğü ifade edilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

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Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir."


 "MEVCUT PARA POLİTİKASI DURUŞU HEDEFLENEN DEZENFLASYON PATİKASIYLA UYUMLU"

Duyuruda, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmekte olduğu ve enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlendiği bildirildi.

Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinin ılımlı seyrettiği ifade edilen duyuruda, "Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmaktadır. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmektedir." değerlendirmelerine yer verildi.

Duyuruda, kurulun, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar verdiği belirtildi.

Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."


 

Son Güncelleme: 12.12.2019 17:13
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