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Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış aşı belgesine sahip ülkeler listesinde

İngiltere, onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını Türkiye'de yaptıranları 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

08 Ekim 2021 Cuma 10:10
Türkiye, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış aşı belgesine sahip ülkeler listesinde

Ulaştırma Bakanlığının güncellediği yeni seyahat listesine göre, Türkiye, Gana ve Hindistan dahil 37 ülke, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülke ve bölgeler listesine eklendi.

Buna göre, tam aşılanmış sayılabilmek için İngiltere'ye gelmeden en az 14 gün önce Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Janssen aşılarından herhangi birinin çift dozunun yaptırılmış olması gerekiyor.

Söz konusu değişiklik, 11 Ekim Pazartesi günü İngiltere saatiyle 04.00'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Böylelikle, bu ülkelerden İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar 10 gün ev karantinasından muaf tutulacak.

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KIRMIZI LİSTEDEKİ ÜLKELERİN SAYISI 7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık son güncellemeyle ayrıca, 10 gün otel karantinasının zorunlu tutulduğu ve 54 ülkenin bulunduğu kırmızı listeden 47 ülkeyi çıkararak, listeyi 7 ülkeyle sınırlı tuttu.

Panama, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti kırmızı listede kalmaya devam etti.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde 5 Ağustos'ta yapılan güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.

İngiltere, Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 17 Eylül'de seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmıştı.

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Son Güncelleme: 08.10.2021 10:20
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