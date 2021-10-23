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Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret kolaylaştırılacak

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay,T ürkiye-Rusya 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı sonrasında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 09:45
Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret kolaylaştırılacak

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye ile Rusya arasında ticareti kolaylaştırmak için gümrük işlemlerinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışma yaptıklarını bildirdi.
Turagay, Türkiye-Rusya 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı sonrasında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.
Rusya ile ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirten Turagay, her iki ülkenin liderlerinin 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için çalışıldığını söyledi.
Türkiye'nin 205'ten fazla bölgeye ve ülkeye ihracat yaptığını dile getiren Turagay, geçen ay aylık 20 milyar dolarlık ihracat sınırının aşıldığını ifade etti.
Turagay, Rusya'nın ihracat bakımından Türkiye için çok önemli bir ülke ve pazar olduğuna işaret ederek, bu ülkeyle ihracat rakamlarını daha yüksek seviyelere çekmek için daha çok çalışmak gerektiğini vurguladı.


"YETKİLİ-YÜKÜMLÜ" FİRMALARIN TANINMASINDA ADIM ATILDI
Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı'nda ticaretin kolaylaştırılmasını ele aldıklarını belirten Turagay, gümrük işlerini hızlandırmak için Türkiye'deki "yetkili-yükümlü statüsü"ndeki firmaların Rusya'da tanınması, Rusya'nın da benzer statüdeki firmalarının Türkiye'de tanınması için müzakerelerde bulunduklarını ve bu hususta muhataplarıyla mutabık kaldıklarını dile getirdi.
Turagay, 2022'nin başında bu statülerin tanınmasını sağlayacak adımların atılmış olacağını bildirdi.

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Karşılıklı olarak ihracatçıların gümrükleme süreçlerini hızlandıracak "basitleştirilmiş gümrük hattı koridoru" ile ilgili olarak da görüşmeler yaptıklarını aktaran Turagay, "Gümrüklerdeki işlemleri ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın sonuçta gerekli risk kriterlerini uygulamanız ve kaçakçılıkla etkin şekilde mücadele etmeniz gerekiyor. Bu kapsamda da zaten Rus Gümrük İdaresi ile ortak çalışmalarımız var." diye konuştu.


ATA KARNELERİ SORUNU, RUS YETKİLİLERE İLETİLDİ
Fuarlara katılan firmaların bu dönemlerde beraberlerinde sergilenmek üzere getirdikleri ürünlerin ülkeye girişinde ATA karneleriyle ilgili sıkıntılarla karşılaştığına değinen Turagay, bu konuda Rusya ile ortak bir mekanizma oluşturulacağını, önceden verilerin paylaşılması suretiyle bu süreçleri de hızlandırmayı öngördüklerini söyledi.


RUSYA-GÜRCİSTAN SINIRINDAKİ TÜRK TIRLARININ SORUNU GÖRÜŞÜLDÜ
Turagay, Orta Asya'ya Gürcistan üzerinden giden Türk tırlarının Rusya üzerinden geçişinde yaşanan sıkıntıları da muhatabına ilettiğini belirterek, "Rus yetkililer, 'dokümantasyonda bazı eksiklikler olabilir, bu hususu konuşalım.' dediler. Dolayısıyla bunların üzerinde çalışacağız." dedi.
Rusya'nın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Turagay, "Türkiye ile Rusya arasında ticaretin kolaylaştırılması için gümrük işlemlerinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi, kaçakçılıkla etkin şekilde mücadelede Rus yetkililer ile çok güzel bir iş birliği geliştirdik." ifadesini kullandı.
Turagay, Rusya'daki firmalarla yaptıkları görüşmelerde Türk firmaların ne kadar kuvvetli olduğunu gördüklerini belirterek şunları kaydetti:
"Türk iş insanlarının Rusya'da ayrı bir yeri olduğunu hissediyoruz. Bu avantajımızı da en iyi şekilde kullanmalıyız. Hele liderlerimiz arasında bu kadar yakın iş birliği ve diyalog ortamı varken hem Rus ekonomisi hem de Türk ekonomisi olarak azami faydayı sağlamamız lazım diye düşünüyorum."
 

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Son Güncelleme: 23.10.2021 11:27
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