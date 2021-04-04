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Türkiye genelinde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor

 TC Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya oranla azalan il bulunmuyor.

04 Nisan 2021 Pazar 15:30
Türkiye genelinde Kovid-19 vaka sayısı azalan il bulunmuyor
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KIRKLARELİ, ÇANAKKALE, İSTANBUL, YALOVA VE RİZE, 100 BİNDE EN FAZLA VAKA ARTIŞININ YAŞANDIĞI İLLER OLDU

VAKA SAYISI EN AZ ARTAN İLLER HAKKARİ, SİNOP, ŞIRNAK, BURDUR VE BİTLİS OLARAK SIRALANDI

TÜRKİYE GENELİNDE BİR HAFTADA 100 BİN NÜFUSTA KOVİD-19 VAKA ARTIŞI, 17 İLDE 100-200, 35 İLDE 50-100, 29 İLDE İSE 1-50 ARALIĞINDA GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Mart-2 Nisan'da 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, bir önceki haftaya (20-26 Mart) göre tüm illerde arttı.

Kovid-19 vaka sayısının en fazla arttığı iller, sırasıyla Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Rize olarak sıralandı. 100 binde vaka sayısı 1 haftada Kırklareli'nde 220,05, Çanakkale'de 197,96, İstanbul'da 189,83, Yalova'da 163,38, Rize'de 154,78 arttı.

Bir önceki hafta en fazla vaka artışında ilk sırada yer alan İstanbul bu hafta üçüncülüğe gerilerken, geçen haftanın üçüncüsü Kırklareli ilk sıraya çıktı. Çanakkale ise en fazla vaka artışının yaşandığı il sıralamasındaki ikinciliğini korudu.

Geçen haftanın vaka sayısı en fazla artan dördüncü ili Malatya, vaka artış hızını gözle görülür şekilde yavaşlatarak listenin 25'inci sırasına geriledi. Geçen hafta artış yaşanan illerde 5'inci sırada olan Kastamonu da vaka artış hızını düşürerek 10. sıraya düştü.

Kovid-19 vaka sayısı en az artan iller ise Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur ve Bitlis olarak sıralandı.

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Vaka sayıları bir önceki haftaya göre 100 bin kişide Hakkari'de 1,07, Sinop'ta 5,54, Şırnak'ta 9,86, Burdur'da 10,11, Bitlis'te 10,25 arttı.

VAKA ARTIŞI BAKIMINDAN ÜÇ BÜYÜKŞEHRİN DURUMU

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir haftada 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a, İzmir'de ise 156,48'den 218,88'e yükseldi.

Üç büyükşehrin vaka artışı sıralamasında, Türkiye genelinde üçüncü olan İstanbul 189,83'lük artışla birinci, Türkiye genelinde 27'nci olan Ankara 88,5'lik artışla ikinci, Türkiye genelinde 41. sıradaki İzmir ise 62,4 artışla üçüncü oldu.

İLLERİN VAKA ARTIŞ ARALIKLARI

Türkiye genelinde bir haftada 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka artışı 100-200 aralığında olan il sayısı 10'dan 17'ye, 50-100 aralığındaki il sayısı 19'dan 35'e çıkarken, 1-50 aralığındaki il sayısı 52'den 29'a düştü.

Bu tabloya göre vaka sayılarının "az arttığı" il sayısı düşerken "çok arttığı" il sayısı yükseldi.

Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Bursa, Bolu, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, Erzurum, Tekirdağ, Ordu, Edirne, Rize, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttığı iller ise Kars, Sivas, Ardahan, Bingöl, Kayseri, Manisa, Çankırı, Sakarya, Tokat, Kilis, Kırşehir, İzmir, Ağrı, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Gümüşhane, Afyon, Bayburt, Tunceli, Nevşehir, Balıkesir, Ankara, Çorum, Malatya, Amasya, Konya, Samsun, Düzce, Karabük, Bartın, Niğde olarak sıralandı.

Türkiye genelinde 29 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü. Bu iller, Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur, Bitlis, Van, Batman, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Denizli, Aksaray, Siirt, Adıyaman, Artvin, Muğla, Elazığ, Kütahya, Gaziantep, Karaman, Hatay, Aydın, Isparta, Uşak, Antalya oldu.

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Son Güncelleme: 04.04.2021 15:44
Anahtar Kelimeler:
PandemiVakaCovid19Türkiye
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