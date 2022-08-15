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Türkiye Dışişleri Bakanlığından Dendias'a Kıbrıs Cevabı: “Türkiye'nin 1974'teki Müdahalesi Yasal Ve Meşru“

15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:30
Türkiye Dışişleri Bakanlığından Dendias'a Kıbrıs Cevabı: “Türkiye'nin 1974'teki Müdahalesi Yasal Ve Meşru“

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Kıbrıs ile ilgili verdiği yanıtta, Türkiye'nin müdahalesinin "yasal ve meşru" olduğunun altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Bakan Dendias'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasının 48. yılında (14 Ağustos) yaptığı paylaşımlara ilişkin, "Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesine ilişkin gerçekler" başlığı altında Twitter'dan yanıt verdi.

Bakanlığın paylaşımında, Türkiye'nin müdahalesinin Londra ve Zürih anlaşmalarına dayandığına dikkat çekilirken, "yasal ve meşru" olduğunun altı çizildi.

Harekat sayesinde Kıbrıs'ta barış ve istikrar sağlanarak Kıbrıslı Rumların da hayatının kurtarıldığı ifade edildi.

- "Türkiye, Kıbrıslı Türklere karşı akan kanı ve şiddeti durdurmak için müdahale etti"

Paylaşımda, Kıbrıslı Rumların 1960 Anayasası'nı ihlal ettikleri ve 1963'te de Ada'daki ortaklığı yıktıkları kaydedildi.

1974'ün Temmuz ayında Kıbrıs'ta gerçekleşen Yunan darbesinin ardından Türkiye'nin, "Kıbrıslı Türklere karşı akan kanı ve şiddeti durdurmak amacıyla müdahale etmek zorunda kaldığı" vurgulandı.

Müdahaleyle birlikte Kıbrıs'taki Yunan askeri cuntasının sonunun geldiği ifade edilen paylaşımda, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların "Ada'da kalıcı bir çözüm için gerekli iradeyi hiçbir zaman göstermedikleri, Kıbrıslı Rumların 2004'te Annan Planı'nı reddettikleri ve 2017'de de Crans-Montana'da masadan kalktıkları" anımsatıldı.

Paylaşımda, "Ada'da hakkaniyetli, adil ve uygulanabilir bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin doğal hakları, egemen eşitliği ve eşit statüsü yeniden teyit edilmelidir." ifadesine yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün, kişisel Twitter hesabından yayımladığı mesajlarda, Türkiye'nin müdahalesini "yasa dışı işgal" olarak tanımlamıştı.

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Son Güncelleme: 16.08.2022 13:05
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