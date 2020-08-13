banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
453.840
DOLAR
7.3040
STERLİN
9.5636
EURO
8.6362
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Torpil ve partizanlık out; söz...
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Bari polisi madara etmeseydiniz!
Bari polisi madara etmeseydiniz!
banner355

Türkiye'den Irak'a PKK uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde, sınır güvenliği için gerekli görülecek tedbirlerin alınacağı mesajını verdi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:30
Türkiye'den Irak'a PKK uyarısı
banner337
banner351

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün yıllardır Irak’tan Türkiye’ye yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatıldı. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak’ın sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

banner341
Açıklamada, “Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır” denildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu durumu fırsat bilip Türkiye’ye yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütler de uyarılarak, teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlara son verilmesi istendi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ırak Pkk Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de okullar 31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimle açılacak
Türkiye’de okullar 31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de yüz yüze eğitimle açılacak
Pandemi Çocuklardaki Korku Ve Kaygı Düzeylerini De Artırdı
Pandemi Çocuklardaki Korku Ve Kaygı Düzeylerini De Artırdı
Türkiye’de son 24 saatte 15 can kaybı, 1183 vaka
Türkiye’de son 24 saatte 15 can kaybı, 1183 vaka
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Hakkında Toplantı Yaptı
Tc Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Hakkında Toplantı Yaptı
Çavuşoğlu: “Kıbrıs’ta hiçbir şekilde taviz veremeyiz”
Çavuşoğlu: “Kıbrıs’ta hiçbir şekilde taviz veremeyiz”
Türkiye, Oruç Reis'le Güneyindeki Yunan-rum-mısır Kuşatmasını Kırıyor
Türkiye, Oruç Reis'le Güneyindeki Yunan-rum-mısır Kuşatmasını Kırıyor
Yunanistan Mısır Anlaşmasıyla Akdeniz'de Haksızlığını Tescil Etti
Yunanistan Mısır Anlaşmasıyla Akdeniz'de Haksızlığını Tescil Etti
Tc Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Faaliyet Sahasını Gösteren Haritayı Paylaştı
Tc Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in Faaliyet Sahasını Gösteren Haritayı Paylaştı
Adıyaman'da Kovid-19'a karşı atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi
Adıyaman'da Kovid-19'a karşı atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi
TBMM Başkanı Şentop'tan “Oruç Reis“ paylaşımı
TBMM Başkanı Şentop'tan “Oruç Reis“ paylaşımı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim