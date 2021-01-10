Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, dünya'yı 50 bin 224 kez turladı

10 Ocak 2021 Pazar 17:11
Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, Dünya'nın çevresini 50 bin 224 kez turlarken, 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.
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