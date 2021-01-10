Türkiye'de üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, dünya'yı 50 bin 224 kez turladı

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu RASAT, Dünya'nın çevresini 50 bin 224 kez turlarken, 19 bin 138 çerçeve ve 17 milyon 224 bin 200 kilometrekare görüntü çekti.