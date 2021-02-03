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Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 102 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:00
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 102 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

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Son 24 saatte 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79, vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1523 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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Son Güncelleme: 03.02.2021 21:28
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