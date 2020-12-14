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Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2020 Pazartesi 20:54
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 29 BİN 617 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 229 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 980 oldu, iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

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Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Türkiye
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