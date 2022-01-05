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Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

 

05 Ocak 2022 Çarşamba 19:30
Türkiye'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 417 BİN 787 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, 66 BİN 467 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 143 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 83,38, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 91,85 OLDU

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "OMİCRON VARYANTIYLA BİRLİKTE VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞA RAĞMEN HASTANEYE YATIŞLARDA ENDİŞE VERİCİ BİR YÜKSELME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye'de 66 bin 467 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 29 bin 316 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,85 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 134 milyon 195 bin 65 doza yükseldi.

Kovid-19 salgınında daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak gerçekleşmişti.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"HASTANEYE YATIŞLARDA ENDİŞE VERİCİ BİR YÜKSELME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar, kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 05.01.2022 20:36
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