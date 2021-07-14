Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 60 milyon dozu aştı

TC Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.
Türkiye, Kovid-19'la mücadelede yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. 18 yaşından gün alan tüm vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
Böylece toplam doz miktarı, 60 milyon 81 bin 672 olarak kayıtlara geçti.
Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı sayısı İstanbul'da 10 milyon 928 bin 130, Ankara'da 4 milyon 925 bin 541, İzmir'de ise 4 milyon 34 bin 948 doz oldu.