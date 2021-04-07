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Türkiye'de günlük vaka sayısı 54 bini geçti, 276 yeni can kaybı oldu

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 54 bini geçti.

07 Nisan 2021 Çarşamba 23:00
Türkiye'de günlük vaka sayısı 54 bini geçti, 276 yeni can kaybı oldu
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Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 54 bini geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.

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Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 23:27
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