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Türkiye'de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı

Türkiye'de 24 saatte bin 141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu.

24 Mayıs 2020 Pazar 21:05
Türkiye'de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 118 bin 694'e ulaştı
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Türkiye'de 24 saatte bin 141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 156 bin 827, can kaybı 4 bin 340 oldu.

Son 24 saatte bin 92 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı ise 118 bin 694'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve bin 141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, bin 92 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

Son Güncelleme: 24.05.2020 21:29
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