Türkiye'de bugün 996 bişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de bugün 996 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken 19 hasta ise hayatını kaybetti. Can kayıplarının toplamı 5 bin 710'a yükseldi.
44 bin 846 test yapılan bugün 981 hasta ise iyileşerek taburcu oldu.
Türkiye'de bugün 996 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken 19 hasta ise hayatını kaybetti. Can kayıplarının toplamı 5 bin 710'a yükseldi.
Türkiye'de bugün 996 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken 19 hasta ise hayatını kaybetti. Can kayıplarının toplamı 5 bin 710'a yükseldi.
44 bin 846 test yapılan bugün 981 hasta ise iyileşerek taburcu oldu.