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Türkiye'de 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi

19 Ocak 2022 Çarşamba 19:15
Türkiye'de 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 84,10, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 92,31 OLDU

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "SON VERİLERE GÖRE 65 YAŞ VE ÜSTÜ, VAKALARIN YÜZDE 8'İNİ OLUŞTURUYOR. TÜM VAKALAR İÇİNDE HASTANEYE YATIŞ ORANI YÜZDE 1,45 İKEN BU GRUPTAKİLERİN HASTANEYE YATIŞ ORANI YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE"

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 84 bin 426 oldu.

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18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,31 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 87 bin 559 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elâzığ olarak sıralandı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Son verilere göre 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir"

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Son Güncelleme: 19.01.2022 23:23
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