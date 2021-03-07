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Türkiye'de 7 Mart koronavirüs tablosu

07 Mart 2021 Pazar 19:45
Türkiye'de 7 Mart koronavirüs tablosu
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Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 735 oldu.

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Son 24 saatte 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 122 bin 851'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 07.03.2021 21:12
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