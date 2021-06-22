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22 Haziran 2021 Salı gündemi
22 Haziran 2021 Salı gündemi
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Türkiye'de 6 bin 609 pozitif vaka, 86 can kaybı

Türkiye'de dün 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

22 Haziran 2021 Salı 09:15
Türkiye'de 6 bin 609 pozitif vaka, 86 can kaybı
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 31 milyon 452 bin 377'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 148 bin 753, ikinci doz aşı 13 milyon 303 bin 624 oldu.

Böylece uygulanan doz miktarı, 31 milyon 452 bin 377 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 86 bin 511, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 159 bin 164, toplamda 5 milyon 245 bin 675, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 521 bin 200, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 121 bin 702, toplamda 2 milyon 642 bin 902, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 230 bin 390, ikinci doz aşı sayısı 916 bin 606, toplamda 2 milyon 146 bin 996 doz olarak kayıtlara geçti.

6 BİN 609 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

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2 YENİ GRUBA AŞILAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Bakan Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personeli ile müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildirdi.

HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 sürecinde Başkanlığın çevrim içi yaygın din eğitimi faaliyetlerini paylaştı. Erbaş, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, salgın sürecinde Başkanlık tarafından yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerini sürdürdüklerini, din görevlileriyle birlikte Diyanet TV ve çevrim içi platformlarda millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 22.06.2021 09:25
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