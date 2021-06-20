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Türkiye'de 5 bin 91 yeni vaka

Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi

20 Haziran 2021 Pazar 20:35
Türkiye'de 5 bin 91 yeni vaka
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Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayıları yükseldi. 20 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 409'u semptomatik olmak üzere 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299'a yükseldi. Vefat sayısı 63 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 219 oldu. Diğer yandan ağır hasta sayısı ise 813 ile 299 gün önceki seviyeye inmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı,  Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 409'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 185'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 370 bin 299'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 552 bin 783'e yükselirken, ağır hasta sayısı 813 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 299 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

20 Haziran koronavirüs tablosunun açıklanmasıyla birlikte, ağır hasta sayısı da 299 gün önceki seviyeye indi. Bugün toplamda 813 ağır hasta kayıtlara geçti. Önceki gün ağır hasta sayısı 829 olarak kaydedilmişti.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 494'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 480yeni vaka tespit edilmişti.

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