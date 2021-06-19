banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

Türkiye'de 5 bin 480 yeni vaka

Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi

19 Haziran 2021 Cumartesi 20:01
Türkiye'de 5 bin 480 yeni vaka
banner337

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 19 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 494'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi. Vefat sayısı 51 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 195 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 494'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 122'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi.

banner341
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4bin 195 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 829 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 497'si semptomatik olmak üzere 5 bin 575 yeni vaka tespit edilmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç oyuncu Avni Burak Yenice hayatını kaybetti
Genç oyuncu Avni Burak Yenice hayatını kaybetti
Türkiye'de aşılamada yaş sınırı 30'a indi
Türkiye'de aşılamada yaş sınırı 30'a indi
İstanbul'da toplu yengeç ölümü
İstanbul'da toplu yengeç ölümü
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çavuşoğlu: “Devletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz olduğu bir dönemde yaşıyoruz”
Çavuşoğlu: “Devletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz olduğu bir dönemde yaşıyoruz”
Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Türkiye’de 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti
HDP İzmir İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü
HDP İzmir İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi
Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 221 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim