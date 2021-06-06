Türkiye'de 5 bin 386 yeni vaka

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 6 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 482'si semptomatik olmak üzere 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980'e yükseldi. Vefat sayısı 96 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 3 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 482'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 164'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 287 bin 980'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 3 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 154 160 bin 774'e yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 455bin 452'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 96 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybederken, 542'si semptomatik olmak üzere 6 bin 126 yeni vaka tespit edilmişti.