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Türkiye'de 5 bin 266 yeni vaka

Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi

26 Haziran 2021 Cumartesi 19:49
Türkiye'de 5 bin 266 yeni vaka
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1 Temmuz'da geçilecek tam normalleşme öncesinde ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 5 bin hedefine yaklaştı. 26 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 470'i semptomatik olmak üzere 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144'e yükseldi. Vefat sayısı 51 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 402 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 470'i semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 524'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 404 bin 144'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 402 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 733 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 6 BİNE YAKLAŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 477'si semptomatik olmak üzere 5 bin 630 yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Güncelleme: 26.06.2021 19:53
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