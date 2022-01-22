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Türkiye'de 33 il için 'sarı' 16 il için 'turuncu' uyarı

Meteoroloji'den yapılan "turuncu" ve "sarı" uyarıda, yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:40
Türkiye'de 33 il için 'sarı' 16 il için 'turuncu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

33 il için 'sarı' 16 il için 'turuncu' uyarı yapıldı

Beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Busa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Yalova, Kilis ve Osmaniye için "sarı kod", Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Zonguldak, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.

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