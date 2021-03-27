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Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de toplam vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115'e yükseldi. Vefat sayısı 151 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 18 bin 892 oldu.

27 Mart 2021 Cumartesi 18:59
Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye'de  koronavirüs vaka sayısı düne göre arttı. 27 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1281'i semptomatik olmak üzere 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115'e yükseldi. Vefat sayısı 151 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 18 bin 892 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1281'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 151 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 923'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 179 bin 115'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 19 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 892 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 886 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİN ÜSTÜNDEYDİÖte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 1253'ü semptomatik olmak üzere 29 bin 81yeni vaka tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCoronavirüsCovid19
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