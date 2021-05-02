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Türkiye'de 25 bin 980 yeni vaka

Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi

02 Mayıs 2021 Pazar 19:48
Türkiye'de 25 bin 980 yeni vaka
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Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 2 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2587'si semptomatik olmak üzere 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi. Vefat sayısı 340 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 75 bin 182 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2587'si semptomatik olmak üzere toplam 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 340 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 844'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 75 BİNİ GEÇTİ

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 75 bin 182 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

VEFAT SAYISI HALEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 373 kişi hayatını kaybederken, 2615'i semptomatik olmak üzere 28 bin 817 yeni vaka tespit edilmişti.

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