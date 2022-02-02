banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağmurlu hava devam edecek
Yağmurlu hava devam edecek
30 yaşında hayatını kaybetti
30 yaşında hayatını kaybetti
Tatar, PCR test sonucunun “pozitif” olduğunu açıkladı
Tatar, PCR test sonucunun “pozitif”...
Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı
Trafik kazası
“Ben tatildeyim annemi lütfen gömüverin…”
“Ben tatildeyim annemi lütfen gömüverin…”
banner405

Türkiye'de 110 bin 682 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

02 Şubat 2022 Çarşamba 19:00
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 84,49, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 92,56 OLDU

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

 "VAKALAR GENELLİKLE OMİCRON KAYNAKLI VE HASTALIK HAFİF SEYREDİYOR. KİŞİSEL TEDBİRLERE UYUP, AŞILARIMIZI YAPTIRARAK BU TABLOYU AŞACAĞIZ"

Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

banner341
Buna göre, son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 86 bin 671 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,56 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 348 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"KİŞİSEL TEDBİRLERE UYUP, AŞILARIMIZI YAPTIRARAK BU TABLOYU AŞACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 

banner360
Son Güncelleme: 02.02.2022 19:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay: “Silahlı kuvvetlerimiz amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor“
Oktay: “Silahlı kuvvetlerimiz amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor“
Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı
Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı
Kıbrıs Zafere Doğru dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor
Kıbrıs Zafere Doğru dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor
TC Merkez Bankası, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamında azami mevduat faizini belirleyebilecek
TC Merkez Bankası, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamında azami mevduat faizini belirleyebilecek
Türkiye-Ermenistan arasında uçuşlar yeniden başlıyor
Türkiye-Ermenistan arasında uçuşlar yeniden başlıyor
Vaka rekoru İstanbul'da!
Vaka rekoru İstanbul'da!
Türkiye'nin turizm istatistikleri açıklandı
Türkiye'nin turizm istatistikleri açıklandı
Türkiye'nin ihracatı 225 milyar dolara yükseldi
Türkiye'nin ihracatı 225 milyar dolara yükseldi
Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: "Ülkemizin kazanımlarını yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız"
Erdoğan: "Ülkemizin kazanımlarını yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim