Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

SON 24 SAATTE 217 BİN 276 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI. AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 232 OLDU, 10 BİN 125 KİŞİNİN KOVİD-19 TEDAVİSİNİN/KARANTİNASININ SONA ERMESİYLE İYİLEŞEN SAYISI 4 MİLYON 971 BİN 245'E YÜKSELDİ

Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.