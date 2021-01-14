Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı yaptırdı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOVİD-19 AŞISI YAPTIRDI

"BAŞTA SİYASİ LİDERLER OLMAK ÜZERE, BUNUN YANINDA TÜM MİLLETVEKİLLERİMİZ OLMAK ÜZERE, LİDER KADROLAR OLMAK ÜZERE BU KAMPANYAYI GÜÇLÜ KILMA NOKTASINDA ONLARIN DA BELİRLENMİŞ OLAN AŞILAMA NOKTALARINDA BU AŞIYI TEŞVİK EDERLERSE ÇOK ÇOK İSABETLİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

"BURADA BİLİM KURULUNUN BİLİYORSUNUZ BELİRLEDİĞİ DE BİR TAKVİM VAR, BİR SÜREÇ VAR. BU SÜRECE GÖRE YAŞ GRUPLARINA VARINCAYA KADAR, BUNLAR DA ZATEN BU SÜRECİN İÇERİSİNDE. ŞU ANDA İLK ETAPTA MALUM GELEN AŞI MİKTARI BELLİ VE ARDINDAN ŞİMDİ YAKLAŞIK BİR 25-30 MİLYON AŞI DAHA DOZ GELECEK VE BÖYLECE SÜRATLE BUNU SÜRDÜRELİM İSTİYORUZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı olduğu Ankara Şehir Hastanesinden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ankara Şehir Hastanesinin doktorları, hemşireleri ve personeliyle koronavirüs sürecinde çok büyük bir mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin dün aşılarını yaptırdığını hatırlattı.

Bugün MKYK üyeleriyle aşı yaptırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Benim şöyle bir özellikle istirhamım var, o da tüm başta siyasi liderler olmak üzere; bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Tabi burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz." diye konuştu.

Kampanyanın nerelerde ve nasıl sürdürüleceğini Sağlık Bakanlığının belirlediğini ifade eden Erdoğan, bu sürecin dün itibarıyla başladığını ve yoğun bir şekilde devam etiğini dile getirdi.

Bu süreçte vefat edenlere Allah'tan rahmet, hasta yatanlara şifa dileyen Erdoğan, "Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

"256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk günkü aşılamaya ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Yani bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Zaten bir aşı için de belirlediğiniz süreç bayağı düşük, bayağı seri oluyor demek ki..." karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Koca'ya sürece ilişkin "Kaç dakika?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat, ondan sonra zaten serbest kalıyor, böyle bir sürecin içerisindeyiz. Onun için de bu süreç içerisinde İhsan Hocama da çok çok teşekkür ediyorum, hakikaten çok büyük onun da gayreti oldu, ekibinin çok büyük gayretleri var. Allah kendilerinden razı olsun." şeklinde konuştu.

"25-30 milyon doz daha aşı gelecek dediniz, hepsi Çin aşısı mı olacak ve bir takvim söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Şu anda bunlar Çin aşısı ama tabi bunun dışında çalışmalar var. Yani Almanya ile olan irtibatlarımız var, bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. İnşallah bu ürünlerimizi de alıp ki onlar da işte mayıs, o civarlarda filan inşallah devreye girecek. Oradan da ayrıca gayretlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci doz aşıyı ne zaman olacağının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 gün sonra karşılığını verdi.