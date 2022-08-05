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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin İle Görüşüyor

05 Ağustos 2022 Cuma 16:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin İle Görüşüyor

En son 19 Temmuz’da İran'ın başkenti Tahran’da görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi’de bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli."

Rusya Devlet Başkanı Putin "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır. Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor." dedi.

İki liderin gündeminde Ukrayna’da devam eden işgal girişimi ve tahıl koridoru anlaşması ve Türkiye’nin olası Suriye operasyonu var. Akkuyu’da devam eden nükleer santral projesi de dahil iki ülke arasındaki enerji işbirliği de liderlerin gündeminde yer alıyor.

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Son Güncelleme: 05.08.2022 17:12
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