Türk yüzücü Emre Seven'in, Mersin'den KKTC'ye yüzme hedefi yarıda kaldı

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü olan milli sporcu Emre Seven'in, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla dün sabah saatlerinde Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmeye başladığı organizasyon, hava muhalefeti nedeniyle sonlandırıldı.

"Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla organize edilen Mersin-KKTC arası solo (Tek) yüzme denemesi için dün Bozyazı ilçesindeki limanda kendisini bekleyen bir yata binip daha sonra Anamur ilçesi sahilinde dalış yapan milli yüzücünün KKTC'ye yüzme hedefi yarıda kaldı.



Hiçbir kara parçası ve deniz aracına temas etmeden 16 saat 1 dakika kulaç attıktan sonra parkurun 25,9'uncu kilometresine ulaşan Emre Seven, kötü hava koşulları nedeniyle görevli hakemlerinin kararıyla tekneye alındı.Organizasyonun hava muhalefeti nedeniyle sonlandırıldığı bildirildi.