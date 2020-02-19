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Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"

ABD Başkanı Trump, İdlib konusunda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 09:00
Trump: "İdlib için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalışıyoruz"
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Los Angeles'a hareketinden önce Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Donald Trump, bir soru üzerine hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

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Trump, "güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti.

İdlib konusunda ABD ile Türkiye'nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, "Erdoğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trump Erdoğan Idlib
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