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Trabzon'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Trabzon'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:15
Trabzon'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

SELİN VURDUĞU TRABZON'UN ARAKLI İLÇESİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. 

KAYIP 3 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen selde ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Arama çalışmalarında bugün 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde ölü sayısı 7'ye yükselirken kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesi ile devam ediyor.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarıdan aşağı gelen toprağın yolu kapatan kısmının açılması hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Soylu, "Zannediyorum yakın bir zamanda buradaki yığıntıyı almak lazım ki aldıktan sonra suyun akışını normale döndürmek gerekir. Tüm makineler, ekipmanlar burada bunun için çalışıyorlar; yukarıyı biraz daha rahatlatmak için. Arama kurtarma çalışmaları, burada da orada da devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli ise "Hava güzel görünebilir ama en ufak bir yağışta heyelan meydana gelebilir" diyerek bölgedeki vatandaşları uyardı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Öte yandan Meteoroloji'den de bölge için bir uyarı daha geldi. Yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Son Güncelleme: 19.06.2019 18:47
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